شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز الطبيعي لـ24 قرية فى قنا ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت إحدى شركات توصيل الغاز الطبيعي، التابعة لقطاع البترول، في توصيل الغاز لأول مرة لقرية جزيرة الحمودى بمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا، فى إطار برنامج توصيل الغاز الطبيعى لقرى محافظات مصر، الذى ينفذه قطاع البترول ضمن المبادرة الرئاسية المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة).

وأطلقت الشركة المنفذة لمشروعات التوصيل بقرى محافظة قنا، أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية وذلك بعد انتهائها من تدفيع الغاز بالقرية، وبذلك يرتفع عدد قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا التى استفادت من خدمة الغاز الطبيعى إلى 24 قرية حتى الآن، وجارى تنفيذ أعمال التوصيل بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى.



توصيل الغاز لقرية بمحافظة قنا

وناشدت الشركة، المواطنين فى قرية جزيرة الحمودى بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضمانًا لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية، والإجراء الميسر لتقسيط التكلفة على فاتورة الاستهلاك فى إطار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهًا شهريًا لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق التى يصلها الغاز لأول مرة.

قال المهندس محمد حسن قنديل رئيس الشركة المنفذة، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعى بقرية جزيرة الحمودى سيستفيد منه 450 وحدة سكنية بالقرية ستقوم الشركة بتوصيل الخدمة إليها ، مضيفًا أن أعمال توصيل شبكات الغاز للقرية شملت تنفيذ شبكة الضغط البينى بطول 916 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ تعدية نهر النيل بنظام الدفع النفقى موجه HDD، كما تم تركيب منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 9895 متر شاملة فرعات المنازل.