شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط حجز قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، الشروط التى حددتها هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض، من الأراضى التى أعلنت عنها فى نحو 12 مدينة جديدة.

وتتمثل الشروط فى أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصرى الجنسية وليس شخصا معنويا (شركه أو مؤسسه)، ويحق للأسرة الزوج) - الزوجة - الأولاد القصر التقدم لحجز قطعتين ارض أكثر تميزاً كحد أقصى سواء فى مدينة واحدة او مدينتين بالمدن المعلن عنها دون التقدم لمستويات قطع أراضي الإسكان الأخرى المتميز - اسكان متوسط محور أرضى) والمعلن عنها بالإعلان المنشور لبدء الحجز، وفى حالة مخالفة ذلك وتقدم كلا من الزوج - الزوجة) لحجز أكثر من قطعتين أرض في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة تلغى القطع الزائدة وفى حالة التقدم لمستوى اسكان اخر المتميز - اسكان متوسط محور أرضي) يتم الغاء الحجز لهذين المستويين.

كما تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض أو وحده سكنيه ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد أسرته الزوج - الزوجة - والأولاد القصر) بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

وجاءت من بين الشروط أن قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله قطعة الارض وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد اسعار بيع قطع الأراضي للاستخدام السكنى فقط".

ويقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.