شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نسب إنجاز مشروعات تطوير أحواض الاستزراع السمكى بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة قناة السويس استكمال مشروعات الاستزراع السمكى بالقناة، وذلك فى إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات الاستزراع السمكى.

وتجرى قناة السويس حاليا أعمال تطوير لاحواض الاستزراع السمكى، والتى تم إنجازها وفقا لما يلى:

إنتهت شركة قناة السويس للاستزراع المائي، من تطوير 280 حوض، فيما يجرى العمل حالياً على تطوير 112 حوض آخرين، بنسبة إنجاز بلغت 91٪ من أعمال تطويرها بالكامل.

من المقرر انتهاء أعمال التطوير للمرحلة الأولى بالمزرعة خلال الربع الأول من العام الجارى.

وضمن أعمال التطوير انتهت أعمال إنشاء مبنى الاستقبال، كما قاربت أعمال إنشاء السور الخارجى المحيط بالمزرعة على الانتهاء بنسبة إنجاز تجاوزت 95٪.

يجري العمل حاليا على إنشاء مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك حيث تم وضع الأساسات وتجهيز الجمالونات المعدنية، وذلك بالتوازي مع أعمال إنشاء 4 مخازن وورشة للأعمال الميكانيكية ومبنى إداري، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، من خلال شركة ترسانة السويس البحرية وشركة قناة السويس للاستثمار المقاول الرئيسي للمشروع، ومشاركة ما يزيد عن خمسة عشر شركة مقاولات وطنية.

وبالنسبة لمعدلات الحصاد المتوقعة بالأحواض المستزرعة، يجرى العمل حاليا على استكمال حصاد أحواض البلطي واحواض أسماك العائلة البورية( بوري _ طوبارة)، والمتوقع وصول إجمالي كميات الحصاد بعد انتهاء موسم الحصاد إلى 135 طن.

وتترقب الشركة بدء حصاد موسم أسماك الدنيس مطلع الأسبوع القادم بكمية حصاد متوقعة قدرها 800 طن، بينما من المقرر أن يبدأ الاستعداد لموسم زراعة الجمبرى تمهيدا لبدء زراعته خلال شهر مايو المقبل.