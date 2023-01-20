شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الدولة تعمل على تطوير الموانئ لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة المصرية على تطوير الموانئ المصرية كافة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الدولة تحرص على تطوير الموانيء، بتدعيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات الـموانئ الـملاحيّة واللوجيستيّة في تنشيط حركة التجارة الدوليّة وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحيّة، فضلًا عن مُواصلة تفعيل برامج التحوّل الرقمي وميّكنة كل الخدمات بالـموانئ البحريّة والبريّة، وكذا خدمات الـمراكز اللوجيستيّة والـموانئ الجافة.

وحول مشروعات الطاقة الخضراء أكد التقرير أهمية التحول للاقتصاد الأخضر، بحيث تولى الدولة المصرية أهمية قصوى لقضايا تغير المناخ في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالالتزام والتوجه الجاد نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى تبني مصر معايير الاستدامة البيئية إلى جانب التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لتبني تلك المعايير، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات أبرزها النقل النظيف وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار التقرير إلى أن العديد من التقديرات توضح أن مصر ستكون من أسرع اقتصاديات المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة، موضحه دراسة مصر لإطلاق حزمة من الحوافز لتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الاولوية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والنقل المستدام، والمشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.