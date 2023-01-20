شكرا لقرائتكم خبر عن محلل أسواق مال لـ"القاهرة الإخبارية": أوروبا تشهد حاليًا تباطؤًا فى معدلات التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غدير إبراهيم، محلل أسواق المال من دبي، إن الحكومات في أوروبا تسعى للتخفيف عن المواطنين من خلال تقديم الدعم وبرامج حماية اجتماعية، كما فعلت الحكومة الألمانية بوضع سقف لأسعار الطاقة ودفع الفواتير الاستهلاكية للطاقة للأسر خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضافت محلل أسواق المال من دبي، في تصريحات على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا تشهد حاليًا تباطؤًا في معدلات التضخم، وهذا يتوافق مع زيادة الأجور التي أدت لزيادة القوة الشرائية، وهذا ما يحتاجه البنك المركزي الأوروبي لضبط معدلات التضخم.

وأوضحت محلل أسواق المال من دبي، أن هذه البرامج تساهم في خفض مستوى التكاليف للأسر وتساعد على زيادة الأجور لضبط الارتفاعات في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ولفتت محلل أسواق المال من دبي، إلى أن بيانات العمل والبطالة الصادرة من المؤسسات الدولية، تؤكد أن هناك زيادة بمعدلات العمل بأوروبا حيث وصلت إلى 1.8 بدلا من 1.7 وانخفاض نسبة البطالة إلى 6.5 بدلا من 7.1 وهذا يعطي نظرة تفاؤلية لانتعاش سوق العمل في أوروبا، خاصة بعد كورونا ونظرة إيجابية لزيادة الإنتاجية وحل مشكلة سلاسل التوريد، والاتحاد الأوروبي في أحسن حالاته الاقتصادية.