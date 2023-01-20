شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجاري" وهيرميس" و"المصرية للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 299.173 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 293.230 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 169.818 مليون شهادة

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.913 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 118.895 مليون شهادة، وجي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 911.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.47%، والعرب على 6.13%، واستحوذت المؤسسات على 24.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 99.4 مليون جنيه، 58.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 420.1 ألف جنيه، 695.4 ألف جنيه، 51.4 مليون جنيه، 105.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 16065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2830 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 19504 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 6618 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4459 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.