شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 19-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 19-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: آراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان والتعمير، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والشمس للإسكان والتعمير، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وبي أي دبي-البدر للاستثمار والتنمية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 911.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.47%، والعرب على 6.13%، واستحوذت المؤسسات على 24.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 99.4 مليون جنيه، 58.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 420.1 ألف جنيه، 695.4 ألف جنيه، 51.4 مليون جنيه، 105.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 16065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2830 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 19504 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 6618 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4459 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 80 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 14 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، ومستشفى النزهة الدولي، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 61.9 ألف سهم، 72 ألف سهم، 700 ألف سهم، 637.3 ألف سهم، مليون سهم، 71 ألف سهم، 514 سهم، 5 آلاف سهم، 90.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 27.8 ألف سهم، 148 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، بيع المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 657.5 ألف سهم بسعر 23.6 جنيه بقيمة إجمالية 15.5 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 10.608% إلى 9.695%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى عدد 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.28% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 894.2 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.58%.

جي بي أوتو

أعلنت شركة جي بي أوتو، أنها قامت بالتنفيذ النهائي لبيع نسبة غير مباشرة تمثل 45% من أسهم شركة جي بي للتأجير التمويلي بقيمة إجمالية 855 مليون جنيه، وبذلك تصبح نسبة ملكية جي بي أوتو غير المباشرة في جي بي للتأجير التمويلي بعد تنفيذ صفقة البيع 55%.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر للصناعات الغذائية-أجواء، عدم قبول التظلم المقدم من مساهم رئيسي بالشركة لانتفاء القرار الإداري.