شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 19-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 19-1-2023.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: آراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان والتعمير، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والشمس للإسكان والتعمير، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وبي أي دبي-البدر للاستثمار والتنمية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 911.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.47%، والعرب على 6.13%، واستحوذت المؤسسات على 24.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 99.4 مليون جنيه، 58.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 420.1 ألف جنيه، 695.4 ألف جنيه، 51.4 مليون جنيه، 105.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 16065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2830 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 19504 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 6618 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4459 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 50.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.81%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 6.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.70%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 2.165 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.23%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 20.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 19.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.75%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 23.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.69%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 134.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.22%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 136.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.16%.