شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "المقاولات" بنسبة 2.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.1%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.3%، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والسياحة والترفيه بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، وقفز قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والموارد الأساسية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.7%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.1%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 911.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.47%، والعرب على 6.13%، واستحوذت المؤسسات على 24.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 99.4 مليون جنيه، 58.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 420.1 ألف جنيه، 695.4 ألف جنيه، 51.4 مليون جنيه، 105.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 16065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2830 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 19504 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 6618 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4459 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.