أرامكو للتجارة تستحوذ على موتيفا وتطلق شركة للأمريكتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذت شركة أرامكو للتجارة على شركة موتيفا للتجارة، وأطلقت شركة تابعة لها بمسمى «أرامكو للتجارة الأمريكية» للعمل في الأمريكتين الشمالية والجنوبية.

وأوضحت شركة أرامكو السعودية، أن شركتها التابعة «أرامكو للتجارة» استحوذت على 100% من حصص شركة «موتيفا للتجارة»، كما أطلقت شركة «أرامكو للتجارة الأمريكية» كشركة تابعة بالكامل لـ«أرامكو للتجارة».

وذكرت «أرامكو السعودية» في بيان لها، أن «أرامكو للتجارة الأمريكية» ستعمل كمكتب إقليمي لأرامكو للتجارة، وذلك للتوسع في أعمالها التجارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، للاستفادة من الفرص الجديدة وزيادة قاعدة العملاء الحالية.

وأشارت إلى أنه بحسب اتفاقية الشراء، «أرامكو للتجارة الأمريكية» ستكون المورد والمشتري الوحيد لموتيفا إنتربرايزز، والتي تعد أكبر مصفاة في أمريكا الشمالية بطاقة تكريرية 630 ألف برميل يوميا، وتنتج أنواعا من الوقود الاستهلاكي والتجاري والزيوت الأساسية.

ولفتت إلى أنه بإطلاق «أرامكو للتجارة الأمريكية»، ستتمكن «أرامكو للتجارة» من تقريب أعمالها للعملاء، وتزويدهم بوصول كبير إلى نظام الهيدروكربون القوي في العالم، والذي سيعزز بشكل كبير سلسلة القيمة على مستوى العالم.

وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» في يونيو الماضي إن شركة أرامكو السعودية تخطط لدمج وحدة «موتيفا» ضمن شركتها التابعة أرامكو للتجارة، وذلك قبل الطرح المزمع لها.

فيما ذكرت وكالة بلومبيرج في مايو الماضي نقلا عن مصادر لها، أن «أرامكو السعودية» تدرس طرح ذراعها التجارية شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية للاكتتاب العام.