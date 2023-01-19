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وأشاد مجلس إدارة الصندوق بنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات استراتيجية وكذلك الأداء المالي في نمو الدعم المقدم من الصندوق خلال عام 2022، وارتفاع مؤشرات الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي وتحقيق التطلعات المنشودة في وجود برامج دعم تواكب احتياجات سوق العمل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، ترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأول لعام 2023 بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وأشاد مجلس إدارة الصندوق بنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات استراتيجية وكذلك الأداء المالي في نمو الدعم المقدم من الصندوق خلال عام 2022، وارتفاع مؤشرات الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي وتحقيق التطلعات المنشودة في وجود برامج دعم تواكب احتياجات سوق العمل.

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