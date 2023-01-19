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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل القعيد استقبل وفدا من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بمناسبة حصول الهيئة على الاعتماد في مجال التفتيش على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020، التي تهدف إلى تعزيز الثقة في أعمال التفتيش وتحسين قدرتها على إصدار تقارير دقيقة ومضمونة، وهي المعيار الأساسي لدى جهات الاعتماد الدولية لاعتماد جهات التفتيش والتحقق من كفاءتها الفنية بما يسهم في قبول تقارير التفتيش بين الجهات المختلفة.

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