دورة تدريبية عن أدبيات التعامل مع الزائرين لعدد من العاملين بوزارة السياحة

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القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية عن أدبيات التعامل مع الزائرين لعدد 70 من العاملين بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار وعدد من الإدارات المختلفة بالوزارة، ما يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية للزائرين خلال زيارتهم للمقصد السياحى المصرى.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذه الدورة التدريبية تناولت تعريف العاملين بأدبيات التعامل مع الزائرين، كما تضمن التدريب مناقشات مع المتدربين عن مواقف حياتيه تواجههم أثناء أداء مهام عملهم، وكيفية التصرف لمواجهة المشكلات التي قد تحدث فجأة أثناء التعامل مع الزائرين من الجنسيات المختلفة.

وأضافت أن هذا التدريب تم بالتنسيق مع الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار وإدارة وتنمية المواهب بالوزارة، كما تم تنفيذه بالتعاون مع شركة EYouth للتدريب وإدارة المشروعات، لافتة إلى أنه سيتم تعميم هذا التدريب على كافة العاملين بالقطاع السياحي والأثري.