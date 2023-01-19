شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1760 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1760جنيها للجرام، في حين يشهد سوق الذهب حالة من الهدوء التام عقب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1508 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1760 جنيها.

عيار 24 يسجل 2011 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 14080 جنيها.

السعر العالمى للأونصة يسجل 1910 دولارات.

أسباب انخفاض الذهب في مصر

كشف تقرير gold Bullion، عن 3 أسباب أدت إلي تراجع الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بمقدار 20 جنيها في السوق المحلية ليسجل عيار 21 الأوسع تداولا 1770 جنيها للجرام، وجاء السبب الأول استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار حول مستوى 29.60 جنيه لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح تقرير جولد بيليون، أن السبب الثاني هو التصريحات الحكومية التي تؤكد الانتهاء من أزمة تكدس البضائع في الموانئ، الأمر الذى يعطي إشارات للمستثمرين في مصر إلى تخفيف الضغط على الموارد الدولارية وثبات سعر الصرف الحالى على المدى القصير.

وتابع التقرير أن أعلان البنك المركزى الروسي عن اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات أمام الروبل الروسي مما يفتح المجال لمصر لاستيراد احتياجاتها من القمح دون استخدام الدولار وهو ما يمثل ضغوط أقل على الموارد الدولارية المصرية، وتسبب ذلك في هدوء اكبر في سوق صرف الدولار ومن ثم انخفاض الذهب.

وكان قد أعلن البنك المركزي عن بدء عمليات المشتقات المالية بسوق الصرف المصري، وتعتبر المشتقات المالية من الأدوات المهمة في زيادة الاستثمار ودعم المستوردين والمصنعين والتحوط من تقلبات أسعار الصرف وزيادة السيولة.

ومع تطورات سعر الصرف المستقرة تلاشت حاجة المستثمرين والأفراد للتحوط من سعر صرف الدولار عن طريق شراء الذهب وهو ما مثل ضغوط سلبية على سعر الذهب داخل مصر.