شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد: تعزيز التعاون العربى المشترك فى تحديات القطاع البريدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري الاجتماع الـ42 للجنة العربية الدائمة للبريد بحضور رؤساء الإدارات البريدية من 16 دولة عربية وبحضور ممثل المدير العام للاتحاد البريدي العالمي هاشم الحاج، الوزير المفوض خالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالامانة العامة لجامعة الدول العربية ومختار الشادلي المستشار الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي المكلف بالمنطقة العربية، وذلك بمقر البريد المصري بالقرية الذكية.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد في دورتها الثانية والأربعين تحمل أهمية كبيرة؛ حيث إنها تتناول مناقشة محاور تعزيز التعاون العربي المشترك في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه القطاع البريدي اليوم، وكيفية التغلب عليها، وتقديم حلول وخدمات مبتكرة لخدمة المواطنين في جميع البلدان العربية من خلال الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتواجدة بالدول العربية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أنه قد تم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة آلية تعزيز التعاون العربي البيني للخروج بأفضل النتائج والمقترحات التي تعبر عن مصالح البلدان العربية بالاتحاد البريدي العالمي، مشيرًا إلى أن الاجتماعات شهدت عرض توصيات الاتحاد البريدي العالمي لخطة التنمية الإقليمية المخصصة للبلدان العربية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز التجارة الإلكترونية بجميع البلدان العربية.

وخلال الاجتماع هنأ الدكتور شريف فاروق المملكة العربية السعودية الشقيقة بفوزها باستضافة المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي المقرر انعقاده في أكتوبر 2023، كما هنأ رئيس مجلس إدارة البريد المصري الإدارات البريدية العربية التي حققت إنجازات ونتائج مشرفة وفقًا للمؤشر المتكامل للتنمية البريدية لعام 2022 الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الاجتماعات تهدف إلى إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية العربية لتبادل الخبرات والتجارب البريدية واللوجستية وتعزيز سبل التعاون بين البلدان العربية.

ومن جانبه أكد الوزير المفوض خالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالامانة العامة لجامعة الدول العربية على أهمية هذه الدورة من اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد حيث أنها تشهد عدد من الموضوعات الهامة من ضمنها الاتفاق على النظام الجديد للنفقات الختامية وموقف البلدان العربية من فتح أبواب الاتحاد البريدي العالمي أمام الأطراف الفاعلة وأهمية تقييم اثر ذلك على البلدان العربية وبحث آليات دعم الإدارات البريدية العربية لمواجهة التحديات التي تفرضها عليها التكنولوجيا المتقدمة وبحث سبل تحويل هذه التحديات الى فرص لتطور القطاع البريدي العربي كما عبر عن تقديره لاستضافة البريد المصري لهذه الاجتماعات والدعم المستمر المقدم للعمل العربي المشترك وأثنى على الجهد المبذول من جانب البريد المصري لتوفير كافة سبل الدعم لقطاع البريد العربي.

جدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد هي لجنة منبثقة من مجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد سبق اجتماع اللجنة في دورتها الحالية اجتماعات تحضيرية لفرق العمل التابعة لها خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير الجاري.