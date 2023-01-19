شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بصعود جماعى للمؤشرات وتربح 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 16065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2830 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 19504 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 6618 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4459 نقطة.