وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه من مشروعات بمدينة العبور فى 2022

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القاهرة - سامية سيد - الانتهاء من2171 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى من مشروع الإسكان بديل العشوائيات "روضة العبور"..وجار الانتهاء من 2000 وحدة أخرى

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم تنفيذه من المشروعات المختلفة بمدينة العبور حتى نهاية العام الماضي 2022، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين بالمدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه في قطاع الإسكان بمدينة العبور، تولى جهاز المدينة الإشراف على تنفيذ مشروع إسكان بديل للعشوائيات غير الآمنة " روضة العبور " بالسلام، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تتكون من 70 عمارة تضم 2171 وحدة سكنية، و٢٢٦ وحدة تجارية، و255 وحدة إدارية، وجارٍ العمل في المرحلة الثانية في المشروع بنسبة تنفيذ متقدمة، والتي تتكون من 64 عمارة تضم 2000 وحدة سكنية، و200 وحدة تجارية، و 220 وحدة إدارية.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه يتم تسليم جميع الوحدات بمشروع " روضة العبور " كاملة التشطيب والمرافق من ( كهرباء - مياه - غاز - تليفونات) كما يضم المشروع مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلا، ومدرسة الطفولة السعيدة سعة 33 فصلا، وحضانة، ومخبزين، ومركزا طبيا مجهزا، وذلك لتلبية احتياجات أهالي وسكان المشروع.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الخدمات التي تولى الجهاز العمل بها خلال الفترة الماضية، شملت: تنفيذ مقر جديد للجهاز، ومشروع المحطة الوسيطة بالمنطقة الصناعية (أ) لفرز وتجميع المخلفات الصلبة ( خطرة - غير خطرة )، وسوق اليوم الواحد المجهز كبديل حضارى للباعة الجائلين، ومبنى هايبر ماركت " نصف تشطيب "، وتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق المدينة، وبدء نقل الورش إلى المنطقة الصناعية (ب&ج) بمنطقة الصناعات الصغيرة، والمدرسة الصناعية فى الحى الثانى، ومستشفى عام بين الحى الثالث والثامن سعة 220 سريراً بنسبة تنفيذ 68%، ومركز شباب بالحي الثالث، ومسار الدراجات وممشى متكامل به جيم مفتوح بالمنطقة الفاصلة بين الحى التاسع والمنطقة الترفيهية بطول 4 كم كمرحلة أولى للمشروع، والتجهيز لممشى وتراك الحى الخامس بشارع الدكتور أحمد زويل، والحى الرابع، وتنفيذ حمام السباحة والمبنى الاجتماعى والعنصر المائي " نافورة " بمشروع الإسكان الفاخر "جنة "، بجانب المشروعات الخدمية بمنطقة " روضة العبور "، وجارٍ تنفيذ منفذ بيع منتجات المصانع بمركز خدمات الامتداد الشمالي للمنطقة الصناعية أ، وأعمال تجميل ودهان وتنفيذ تصميمات جمالية لأكشاك ومحولات الكهرباء وصناديق القمامة بمساعدة المجتمع المدنى، كما شملت الخدمات التي تم تسليم أصولها وتشغيلها: قسم ثان العبور بحارة الخدمة بالمحور الغربي، ومنظومة النقل الجماعي، والموقف الإقليمى بالحى الترفيهى، وموقف منطقة إسكان الشباب نموذج الـ70 مترا، بينما الخدمات التي تم تنفيذها وفي انتظار التشغيل هي: المركز النموذجى لخدمات قطاع الأحوال المدنية بالعبور بنظام نقل الأصول، ونقل مقر شركة غاز مصر بالكامل إلي مقر جهاز تنمية مدينة العبور، وشهر عقارى بنظام نقل للأصول.

وأضاف أن أعمال المرافق شملت: تنفيذ رافع مياه إضافى بمحطة المياه الرئيسية، ورافع الصرف لمشروع دار مصر بطاقة 25000 م3/يوم، وجارٍ تنفيذ شبكات الغاز بعددٍ من أحياء المدينة بنسب متفاوتة، وكذا أعمال تدعيم شبكات خطوط الصرف بالمدينة لاستيعاب كميّات الأمطار المتزايدة في الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بأعمال الكهرباء: تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات، شملت: محطة محولات العبور" 5 " جهد 22/66/220 ك.ف بنسبة تنفيذ 99%، وأعمال كهرباء مشروع إسكان أهالى المناطق غير الآمنة بحى السلام - طريق القاهرة/بلبيس الصحراوى بنسبة تنفيذ 90%، وشبكة كهرباء الإسكان القومي بالحي الثامن بنسبة تنفيذ 85%، وتوريد وتركيب مصاعد لعمارات دار مصر " مرحلة ثانية " بنسبة 100%، وتغذية 8 قطع بالمنطقة الترفيهية بنسبة 60%، وأعمال التغذية الكهربائية للسوق المكشوفة بمركز الحى الثانى " 82 محلاً "، والانتهاء من تنفيذ كابلات الجهد المتوسط لتغذية 2 كمباوند ( آفآق – الشرقيون ) وجارٍ إطلاق التيار الكهربائى، والانتهاء من أعمال الإنارة وتغذية 50 باكية بشارع مصر " مرحلة أولى "، والممشى بالحى التاسع، وتركيب وإنارة 102 عامود إنارة بارتفاع 6 أمتار لإنارة الممشى بالحى التاسع، ومدخل خط 10 من الحى الأول مروراً بالحى الرابع وازدواج الأعمدة أمام محطة أتوبيس الحى الأول، والانتهاء من رفع كفاءة أعمال الإنارة بمحور الحى الأول وتدعيمه بكشافات ليد، وتركيب أعمدة لإنارة مدخل المدينة على طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي، وتركيب أعمدة وإنارة طريق القاهرة/بلبيس الصحراوى بكشافات ليد، وإنارة المحور الغربى من ميدان دار مصر حتى ميدان الغاز، والانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بميدان السادات، وميدان الشباب ، وميدان عرابى.

وأعلن " الغيطي " عن أن مشروعات الطرق وتنسيق الموقع شملت: تطوير المحور الغربى بالمدينة، وطرق إسكان المناطق غير الآمنة بالسلام، والغلق الآمن لمقلب السلام العمومي " مرحلة أولى "، ورفع كفاءة وتنفيذ أرصفة بالحى السادس مرحلة 2 و 3 والحى السابع مرحلة 2 و 3، والمنطقة الصناعية ب ، ج ، والحى الرابع، والحى الخامس، والحى التاسع، وأعمال صيانة الطرق والأرصفة للأحياء ( الأول - الثاني إسكان الشباب والمسقبل والطريق الرئيسي )، بينما شملت أعمال الكهرباء التي تم استلامها ابتدائيا، الطبقة السطحية لطرق إسكان الشباب والمستقبل مرحلة ثانية، ورفع كفاءة وتنفيذ أرصفة بالحى الثامن، وفرمة طرق قطع أراضى الإسكان " الأكثر تميزا " بيت الوطن بالحى الثامن.

ونوه رئيس جهاز العبور، عن أنه تم خلال 2022 تنفيذ 4991 قرارا بين غلق وإزالة وسحب لمخالفات متنوعة، بجانب التصدي المستمر لظاهرة الباعة الجائلين، وتنفيذ الحملات الأمنية اللازمة لإزالة الإشغالات وتحرير المحاضر اللازمة بالتعاون بين الجهاز وشرطة المرافق وشرطة التعمير، والقضاء على ظاهرة مركبات " التوك توك " وتوفير الوسائل البديلة، والتحفظ على سيارات نقل مخلفات لعدم إتباعها قواعد نقل المخلفات بالطرق، وعمل المحاضر اللازمة للمحافظة على نظافة الطرق والمحاور.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن أعمال الزراعة شملت: رفع كفاءة وتطوير مدخل المدينة والمحاور الرئيسية بطريق بلبيس الصحراوى، وميدان الشباب، ومدخل حى الشباب، وميدان الحى الخامس بالمحور الرئيسي للمدينة، وميدان مصطفى السلاب ( آمون ) سابقآ، وزراعة وتشجير مدخل 2 من طريق بلبيس الصحراوى حتى المنطقة الترفيهية، ومدخل المدينة الرئيسى بطريق مصر/الإسماعيلية الصحراوى، وتطوير طريق وميادين خط 10 حتى نفق مدخل المدينة بطريق - الإسماعيلية الصحراوي، وطريق خط 10 حتى مدخل الحى الأول وزراعتها بالنباتات المزهرة، وميدان النافورة بالحى الأول، والنافورة أمام مبنى الجهاز ومدخل جهاز المدينة، ومدخل الحى السادس من اتجاه الطريق الرئيسي للمدينة، ومدخل الحى السابع اتجاه الطريق الرئيسي للمدينة، ورفع كفاءة جميع المسطحات الخضراء بالمدينة.