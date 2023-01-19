شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج منجم السكرى للذهب يتجاوز 440 ألف أوقية فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إنتاج منجم السكري من الذهب بنسبة 6% إلى 440 ألفًا و974 أوقية فى العام المالى 2022 بقيمة إيرادات بلغت 788.4 مليون دولار، مقارنة بـ 415 ألفًا و370 أوقية فى العام المالى 2021 بقيمة إيرادات حوالى 733.3 مليون دولار.

وأوضحت شركة سنتامين الأسترالية -في بيان اليوم الخميس- أن إنتاج المنجم خلال الربع الرابع من عام 2022 وصل إلى 109 آلاف و564 أوقية، مقابل 107 آلاف و549 أوقية في الربع الرابع من 2021، وتتوقع الشركة ارتفاع إنتاج الذهب إلى قرابة 450 إلى 480 ألف أوقية خلال عام 2023.