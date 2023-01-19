شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: مصافى تكرير السويس والنصر ركيزة أساسية فى توفير المنتجات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما تحقق فى صناعة التكرير المصرية خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق، مشيراً أن الرؤية المستقبلية التى انتهجها برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول منذ انطلاقه عام 2016 لتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة غيرت الشكل والأداء فى مصافى التكرير وزادت من قدراتها الإنتاجية.

وجاء ذلك خلال رئاسة الملا باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام (السويس وأسيوط والنصر لتكرير البترول )عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2023- 2024 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأشار الملا أنه يتم حالياً العمل بعدد من مشروعات التكرير وعلى رأسها مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط وتوسعات مصافى التكرير بالسويس والأسكندرية وغيرها من المشروعات الخاصة بصناعة التكرير ، وذلك بالتوازى مع الاستمرار فى تحسين معدلات الأداء وتحقيق التشغيل الآمن وتطوير نظم العمل بما يحافظ على تحقيق القيمة المضافة لهذه المصافى والاستمرار في تامين إمدادات المنتجات البترولية

وأكد الملا على أهمية ما تم إنجازه من تطوير فى منظومة عمل مصافى التكرير من خلال اللجنة العليا للمشروعات وربط هذه المصافى بغرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافى التكرير المصرية بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك بالإضافة إلى أن المشروعات الناجحة فى مجال التوافق البيئى للشركات البترولية بالتنسيق مع وزارة البيئة ، وأن الوزارة تولى أهمية قصوى للنواحى البيئية، وكذلك مشروعات التحول الرقمى ومشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال الوحدات التى أنشئت بمختلف شركات قطاع البترول وكذلك التوسع فى مشروعات استرجاع غاز الشعلة بما تحققه من عوائد اقتصادية وتوافق بيئى، والاهتمام بالتدريب المستمر والمتطور وزيادة كفاءة العنصر البشرى لضمان تحسين الأداء باستمرار .

وشهدت الجمعيات اعتماد الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات تكرير أسيوط والسويس والنصر لتصنيع البترول للعام المالى 2023/2024 ، والتى قام باستعراضها والكيميائى هشام فتحى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول.

وأكد الملا على الأهمية التى توليها الوزارة لكافة المشروعات البترولية وبخاصة فى مدينة السويس وبصعيد مصر ، حيث تمثل مصافى تكرير السويس والنصر للبترول بما تمتلكه من عراقة وتاريخ ممتد، ركيزة أساسية فى توفير المنتجات البترولية بالسوق المحلى ، كما لفت إلى أهمية التطوير الذى تم لهذه المصافى فى الشكل والأداء بما يتوافق ومقاييس الأداء العالمية فى صناعة التكرير، فهى كيانات رئيسية فى المناطق الجغرافية البترولية تقوم على خدمة أهالينا فى مدينة السويس وبصعيد مصر، مشيداً بالدور البارز الذى تؤديه مصفاة أسيوط للتكرير فى خدمة تلبية احتياجات الوجه القبلى من المنتجات البترولية ، كما شهدت الجمعية إشارة الملا لنجاح منظومة التصنيع المحلى فى قطاع البترول وعلى رأسها شركة بتروجت فى توفير معدات فواصل الأملاح وتركيبها فى مصافى التكرير مما أسهم فى الحفاظ على الأصول وتحسين عمليات التشغيل ، كما لفت إلى أن زيادة قدرة إنتاج الأسفلت من خلال الوحدة الموجودة بمصفاة السويس للبترول أحد الأوجه المميزة لزيادة الإنتاج المحلى من هذا المنتج الحيوى ومن ثم تخفيف أعباء استيراده من الخارج.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية واللواء وائل الصفتى رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمحاسب عبدالحميد دسوقى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.