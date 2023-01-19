شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: حملات لإزالة المخالفات والظواهر العشوائية بمدن الشيخ زايد والعبور والسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بضرورة استمرار الحملات الخاصة برفع الإشغالات ومواجهة جميع مظاهر العشوائية بالمدينة، مشيراً إلى أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة المرافق، قامت بشن حملة لرفع الإشغالات بعدة أحياء بالمدينة شملت مول النوران بالحى الأول ومول لازورد بالحى 8 ومول الحرمين بالحي 16ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بكوبرى هايبر، بجانب منع عددٍ من مركبات الـ"تروسيكل" للنباشين بجميع أنحاء المدينة.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وعدم السماح بالتعدى على حقوق المواطنين والدولة فى الأرصفة والطرق العامة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عدم التهاون مع أي مخالفات بنائية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة والإدارات المختصة بالجهاز، بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لمبانٍ مخالفة بقطعة أرض بمنطقة مزارع عرابي وإيقاف الأعمال الخاصة بقطعة أرض بمنطقة الـ800 متر بالحي الأول، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، كما تم تنفيذ قرار غلق وسحب عداد كهرباء بقطعة أرض بالحي السادس لاستغلال غرف السطح كسكن.

وأشار رئيس جهاز العبور، إلى أنه تم تشكيل حملة إشغالات ليلية تحت إشراف إدارتي الأحياء والأمن بمعاونة شرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة جميع المحاور والطرق الرئيسية ومحيط المراكز التجارية والمساجد والميادين الكبري بالمدينة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، مؤكداً حرص الجهاز على القضاء على الظواهر العشوائية والحد من ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة، والتي تسبب إعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين وتسيء للمظهر الحضاري للمدينة.

وأضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة من الإدارات المختلفة بالجهاز وشرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ قرار استرداد قطعة أرض بمنطقة المخازن السابق تخصيصها لإحدى الشركات نظراً لانتهاء مدة مقابل الانتفاع، وعدم موافقة السلطة المختصة على تمليك القطعة وعودة أصولها لملكية الجهاز.

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات إلى أنه تم شن حملة أخرى مشكلة من الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن تنفيذ قرار سحب وحدة سكنية بحي الزيتون لعدم استحقاق الوحدة ومخالفة القواعد، وكذا غلق وتشميع بدرومين بالشريط المميز لممارستهما أنشطة " ورشة ألوميتال - لف مواتير " مخالفة لشروط التعاقد والتخصيص.

وشدد المهندس رجب سالمان، على جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.