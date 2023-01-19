شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1770جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 20 جنيها ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1770 جنيها للجرام، في حين يشهد سوق الذهب حالة من الهدوء التام عقب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1517 جنيها. عيار 21 يسجل 1770 جنيها. عيار 24 يسجل 2023 جنيها. الجنيه الذهب يسجل 14160 جنيها. السعر العالمى للأونصة يسجل 1911 دولارا.

أسباب انخفاض الذهب في مصر

كشف تقرير gold Bullion، عن 3 أسباب أدت إلي تراجع الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بمقدار 20 جنيها في السوق المحلية ليسجل عيار 21 الأوسع تداولا 1770 جنيه للجرام، وجاء السبب الأول استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار حول مستوى 29.60 جنيه لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح تقرير جولد بيليون، أن السبب الثاني هو التصريحات الحكومية التي تؤكد الانتهاء من أزمة تكدس البضائع في الموانئ، الأمر الذي يعطي إشارات للمستثمرين في مصر إلى تخفيف الضغط على الموارد الدولارية وثبات سعر الصرف الحالي على المدى القصير.

وتابع التقرير أن أعلان البنك المركزي الروسي عن اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات أمام الروبل الروسي مما يفتح المجال لمصر لاستيراد احتياجاتها من القمح دون استخدام الدولار وهو ما يمثل ضغوط أقل على الموارد الدولارية المصرية، وتسبب ذلك في هدوء اكبر في سوق صرف الدولار ومن ثم انخفاض الذهب

وكان قد أعلن البنك المركزي عن بدء عمليات المشتقات المالية بسوق الصرف المصري، وتعتبر المشتقات المالية من الأدوات المهمة في زيادة الاستثمار ودعم المستوردين والمصنعين والتحوط من تقلبات أسعار الصرف وزيادة السيولة.

ومع تطورات سعر الصرف المستقرة تلاشت حاجة المستثمرين والأفراد للتحوط من سعر صرف الدولار عن طريق شراء الذهب وهو ما مثل ضغوط سلبية على سعر الذهب داخل مصر.