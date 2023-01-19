شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تتجاوز 1.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 16063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2831 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 19493 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 6595 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 3009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4466 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 3538 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: آراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان والتعمير، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والشمس للإسكان والتعمير، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وبي أي دبي-البدر للاستثمار والتنمية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 80 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 14 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، ومستشفى النزهة الدولي، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 61.9 ألف سهم، 72 ألف سهم، 700 ألف سهم، 637.3 ألف سهم، مليون سهم، 71 ألف سهم، 514 سهم، 5 آلاف سهم، 90.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 27.8 ألف سهم، 148 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، بيع المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 657.5 ألف سهم بسعر 23.6 جنيه بقيمة إجمالية 15.5 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 10.608% إلى 9.695%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى عدد 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.28% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 894.2 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.58%.

في سياق آخر أعلنت شركة جي بي أوتو، أنها قامت بالتنفيذ النهائي لبيع نسبة غير مباشرة تمثل 45% من أسهم شركة جي بي للتأجير التمويلي بقيمة إجمالية 855 مليون جنيه، وبذلك تصبح نسبة ملكية جي بي أوتو غير المباشرة في جي بي للتأجير التمويلي بعد تنفيذ صفقة البيع 55%.