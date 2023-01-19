شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلتقي مديرة المنتدى الاقتصادى العالمى دافوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ سعدية زاهيدي العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي لبحث سبل التعاون، وذلك خلال مشاركتها بأعمال النسخة الـ 53 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

واستعرضت هالة السعيد خلال اللقاء ملفات عمل الوزارة والجهات التابعة لها وأبرز المبادرات والجهود التي تبذلها الوزارة مشيرة إلى دور الوزارة في إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وصياغة رؤية مصر 2030 ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية، لافتة كذلك إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ العديد من المبادرات والتي تتضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تمثل مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم، فضلًا عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى جانب جهود الوزارة في إصدار تقرير التنمية البشرية، وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة وغيرها من المبادرات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء فرص التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، في التحالفات وورش العمل المختلفة التي يقدمها، وسبل دعم المنتدى لمصر فنيًا، وضمها إلى الشبكات الخاصة بالمبادرات المختلفة التي تعمل عليها الدولة؛ مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالعديد من المجالات أبرزها البيئية وتلك المتعلقة بمجالات النمو.

وشهدت زيارة الوزيرة إلى دافوس بسويسرا عقد عدة لقاءات ثنائية مع وزراء دوليين وكذا رؤساء تنفيذين لشركات ومؤسسات كبرى لبحث فرص جذب الاستثمارات لمصر وتعزيز التعاون بين الحكومات المختلفة وكذا مشاركة القطاع الخاص الدولى.