شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 1790 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19 يناير 2023 والتى فتحت على استقرار ملحوظ عند نفس أسعار الذهب أمس الأربعاء، وذلك مع حالة من الاستقرار فى سوق الصاغة خلال الفترة الحالية، وذلك مع توقف التغيرات المستمرة فى أسعار الدولار بالسوق المصرفى.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1534 جنيها. عيار 21 سجل 1790 جنيها. عيار 24 سجل 2046 جنيها. الجنيه الذهب 14320 جنيها. الذهب نجح فى عكس مساره الهابط قال تقرير لجولد بيليون، إن الذهب نجح في عكس مساره الهابط ليرتفع اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته هذا الأسبوع خلال تداولات اليوم، تزامنا مع التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وهو ما دعم صعود أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار. الذهب نجح فى عكس مساره الهابط قال تقرير لجولد بيليون، إن الذهب نجح في عكس مساره الهابط ليرتفع اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته هذا الأسبوع خلال تداولات اليوم، تزامنا مع التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وهو ما دعم صعود أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار.

وأضاف التقرير، أنه بعد أن انخفض الذهب في الجلستين الماضيتين، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.32% إلى 1914 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 1896 دولار في وقت سابق، وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت يوم الأربعاء، تراجعت الأسعار عن أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022.

وتابع التقرير، أن ارتفاع الذهب الأخير بدأ يفقد قوته لأنه يفتقر إلى شراء المستثمرين، ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون (التصحيح) هائلا لأن إجماع السوق لا يزال يرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل سرعة في التشديد للمضي قدما، ويتوقع المستثمرون بشكل متزايد أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي حجم رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بعد أن أبطأ وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، بعد أربعة زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وأوضح تقرير gold Bullion، أن الذهب لا يدر أي فائدة، ويميل الذهب إلى أن يصبح أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ومع ذلك، نظراً لقلة الطلب على الاستثمار، وأن الانتعاش في الطلب على الاستثمار سيكون حاسمًا لمسار الذهب في المستقبل كما أن انخفاض مؤشر الدولار من أعلى مستوياته يجعل الذهب يجذب المشترين من خارج الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون، مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين وبيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، حيث أن مخاوف الركود وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية سيكونان المحفزات الرئيسية لأسعار الذهب في المستقبل القريب.