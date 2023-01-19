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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 1790 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19 يناير 2023 والتى فتحت على استقرار ملحوظ عند نفس أسعار الذهب أمس الأربعاء، وذلك مع حالة من الاستقرار فى سوق الصاغة خلال الفترة الحالية، وذلك مع توقف التغيرات المستمرة فى أسعار الدولار بالسوق المصرفى.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 1534 جنيها.
عيار 21 سجل 1790 جنيها.
عيار 24 سجل 2046 جنيها.
الجنيه الذهب 14320 جنيها.
الذهب نجح فى عكس مساره الهابط قال تقرير لجولد بيليون، إن الذهب نجح في عكس مساره الهابط ليرتفع اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته هذا الأسبوع خلال تداولات اليوم، تزامنا مع التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وهو ما دعم صعود أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار.
وتابع التقرير، أن ارتفاع الذهب الأخير بدأ يفقد قوته لأنه يفتقر إلى شراء المستثمرين، ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون (التصحيح) هائلا لأن إجماع السوق لا يزال يرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل سرعة في التشديد للمضي قدما، ويتوقع المستثمرون بشكل متزايد أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي حجم رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بعد أن أبطأ وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، بعد أربعة زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
ويترقب المستثمرون، مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين وبيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، حيث أن مخاوف الركود وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية سيكونان المحفزات الرئيسية لأسعار الذهب في المستقبل القريب.