شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أحدث مصنع إيطالى لتصنيع فلنكات السكة الحديدية والمترو بكامل طاقته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وتتابع وزارة قطاع الأعمال العام، الموقف الحالي للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتوسعات الجديدة.
ومؤخرا تم عقد اجتماع بحضور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال ، وعماد الدين مصطفى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،لبحث زيادة نشاط الشركة ومنتجاتها من الفلنكات والمواسير الخرسانية، وموقف استغلال الأصول غير المستغلة.
كما تم استعراض سير العمل بالمصنع القديم شرق المعصرة الذي تم تطويره بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه لمضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 40 ألف فلنكة شهرياً، لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنعين مجتمعين 980 ألف فلنكة / سنويًا لتلبية احتياجات المشروعات القومية للدولة.