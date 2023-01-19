شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصرى فى معرض FITUR بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، في مراسم افتتاح المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 في دورته الـ ٤٣، والذي افتتحه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا والذي استقبل وزراء سياحة الدول المشاركة في المعرض، للترحيب بهم وتم التقاط صورة جماعية مع الوزراء حيث يُشارك في المعرض هذا العام أكثر من ٢٦ وزيراً للسياحة.

وعقب ذلك، قام وزير السياحة والآثار، بافتتاح الجناح المصري المُشارك في المعرض، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير يوسف مكاوي سفير مصر بإسبانيا، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وأحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة.

ثم بعد ذلك، قام الوزير بجولة داخل الجناح المصري المُشارك بالمعرض، التقى خلالها بالعارضين المصريين الموجودين في الجناح، واستمتع لمقترحاتهم وآرائهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال أيام المعرض.

ومن جانبه، أشار أحمد عيسى إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد ثالث أكبر تجمع سياحي دولي وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة باللغة الإسبانية، لافتاً إلى أهمية السوق الإسباني باعتباره من الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة لمصر.

وتشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار هذا العام، في المعرض بجناح مساحته ٢٩٧ متر مربع على شكل معبد فرعوني، ويُشارك فيه ٣٢ عارض يمثلون عدد من الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، بالإضافة إلى مكتب مصر للطيران بمدريد، وشركة آير كايرو.

ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع كبار القيادات التنفيذية في بعض شركات الطيران والشركات المالكة للمنشآت الفندقية، ولقاءات أخرى رسمية مع عدد من المسئولين من الجانب الإسباني، وذلك بهدف مناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسباني.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كان قد وصل أمس إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 في دورته الـ ٤٣، وقد قام فور وصوله بلقاء وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وكذلك حضور حفل الاستقبال الذي نظمته منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.