شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر توقعات إبطاء رفع الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الذهب في عكس مساره الهابط ليرتفع اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته هذا الأسبوع خلال تداولات اليوم، تزامنا مع التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وهو ما دعم صعود أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار، بحسب gold Bullion.

وأضاف التقرير، أنه بعد أن انخفض الذهب في الجلستين الماضيتين، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.32% إلى 1914 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 1896 دولار في وقت سابق، وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت يوم الأربعاء، تراجعت الأسعار عن أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022.

وتابع التقرير، أن ارتفاع الذهب الأخير بدأ يفقد قوته لأنه يفتقر إلى شراء المستثمرين، ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون (التصحيح) هائلا لأن إجماع السوق لا يزال يرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل سرعة في التشديد للمضي قدما، ويتوقع المستثمرون بشكل متزايد أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي حجم رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بعد أن أبطأ وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، بعد أربعة زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وأوضح تقرير gold Bullion، أن الذهب لا يدر أي فائدة، و يميل الذهب إلى أن يصبح أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ومع ذلك، نظراً لقلة الطلب على الاستثمار، وأن الانتعاش في الطلب على الاستثمار سيكون حاسمًا لمسار الذهب في المستقبل كما أن انخفاض مؤشر الدولار من أعلى مستوياته يجعل الذهب يجذب المشترين من خارج الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون، مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين وبيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، حيث أن مخاوف الركود وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية سيكونان المحفزات الرئيسية لأسعار الذهب في المستقبل القريب.





أسعار الذهب في مصرلا زالت أسعار الذهب ثابتة في اليوم الثالث على التوالي، حيث تمسك الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر بمستوى 1790 جنيه للجرام، تزامنا مع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي استقر على مدى يومين حول مستوى 29.60، وفق تقرير رصد سوق الذهب في مصر الصادر عن جولد بيليون، وتظل الأسواق في مصر مترقبة مخاوف الركود العالمي وبيانات التضخم في مصر، وسط إشارات بنجاح الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع في سحب السيولة من المستثمرين.