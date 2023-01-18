stc أعلى سمة تجارية قيمة بقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظت مجموعة stc على المرتبة الأولى كأعلى سمة تجارية قيمة في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالي، وفقا لتصنيف «براند فاينانس جلوبال 500» للعلامات التجارية الأقوى على مستوى العالم.

وتأتي هذه النتيجة تأكيدا لنجاح المجموعة في خطط التوسع والنمو التي تبنتها منذ إطلاق استراتيجية «تجرأ Dare» في عام 2017، حيث تضاعفت قيمة السمة التجارية للمجموعة بنسبة 100% خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ ارتفعت من 6.2 مليارات دولار في 2017 إلى 12.3 مليار دولار في 2022، وذلك من خلال التركيز على الأداء والاستمرار في النمو والتوسع لتحافظ على مكانتها الريادية وتعزز من قوة سمتها التجارية في المملكة والشرق الأوسط.

وإضافة إلى كونها السمة التجارية الأعلى قيمة، جاءت مجموعة stc كواحدة من أسرع السمات التجارية نموا في المنطقة، حيث تقدمت 25 مرتبة، بارتفاع نسبته 16.7% خلال عام واحد فقط. كما حقق بنك stc ارتفاعا في قيمة سمتها التجارية بنسبة 27.5%.

وتعمل «براند فاينانس» على تصنيف السمات التجارية حول العالم عبر قياس قوة السمات التجارية عالميا، باستخدام مؤشر «قوة السمات التجارية» والعوامل الخارجية وأداء الأعمال، كما يشتمل على تقييم كافة أنشطة الشركات محليا ودوليا. وتم تقييم مجموعة stc كأقوى سمة تجارية في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت.

يذكر أن «براند فاينانس» شركة رائدة عالميا في مجال تقييم السمات التجارية، وتصدر في كل عام تصنيف السمات التجارية الأقوى والأعلى قيمة. وتقوم بتقييم أكثر من 5 آلاف سمة تجارية في جميع القطاعات والمناطق من كل عام. وتصدر تقرير «براند فاينانس جلوبال 500» الذي يشمل السمات التجارية الـ500 الأعلى قيمة في العالم.

مجموعة stc:







أعلى سمة تجارية قيمة في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط للعام الثالث.



تضاعف قيمة السمة للمجموعة بنسبة 100% خلال 5 أعوام الماضية.



من أسرع السمات نموا حيث تقدمت 25 مرتبة بارتفاع 16.7% في عام.



حقق بنك stc ارتفاعا في قيمة سمتها التجارية بنسبة 27.5%.



قيمة السمة التجارية للمجموعة: