شكرا لقرائتكم خبر الاتصالات السعودية تبيع أرضا في الخبر وتتوقع عوائد 1.29 مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (stc) عن بيع الأرض المملوكة لها في مدينة الخبر بحي المرجان جنوب منطقة العزيزية على طريق الملك فهد، والبالغة مساحتها 4.1 ملايين متر مربع بسعر 336 ريالا للمتر المربع الواحد من خلال مزاد علني، متوقعا أثرا ماليا 1.29 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول» أن قيمة الصفقة بلغت 1.37 مليار ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي).

وقالت «إن شروط الصفقة تتمثل في، دفع عربون غير مسترد بمبلغ 10 ملايين ريال لصالح شركة الاتصالات السعودية، وتحرير سند لأمر بمبلغ 1,368 مليون ريال باسم شركة الاتصالات السعودية».

وأضافت أن أطراف الصفقة هم شركة الاتصالات السعودية -اس تي سي (البائع)، وحسن عبدالرحمن المصلح القحطاني (المشتري).

وأشارت الشركة إلى أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 82 مليون ريال.

وأفادت أن قائمة الربح الأولية الموحدة ستتأثر إيجابا بمبلغ 1.29 مليار ريال تقريبا وذلك عند استكمال كافة إجراءات البيع والتي من المتوقع أن تتم خلال 120 يوما من تاريخ إبرام الصفقة الموضح أعلاه.

وذكرت أن المبلغ المحصل من هذه الصفقة سيتم استخدامه في دعم تحقيق استراتيجية الشركة الهادفة إلى النمو والتوسع، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة. مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وتأتي الصفقة تماشيا مع استراتيجية اس تي سي المتعلقة بتعظيم العائد على الأصول، وتدوير رأس المال بشكل أمثل بهدف تعزيز قدرتها على الاستثمار في مجالات جديدة، قامت اس تي سي باعتماد استراتيجية الأراضي المملوكة لها والتي تتمحور حول أربع ركائز أساسية تشمل البيع، والتأجير، والتطوير، والاحتفاظ.

بيع أرض لـ(stc) في الخبر:







المساحة 4,100,322.87 م2.



سعر المتر 336 ريالا للمتر المربع الواحد.



قيمة الصفقة 1,378 مليون ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي).



القيمة الدفترية للأرض 82 مليون ريال.



الأثر المتوقع للصفقة 1,296 مليون ريال.



شروط الصفقة:





دفع 10 ملايين ريال عربون غير مسترد لصالح الاتصالات السعودية.



تحرير سند لأمر بمبلغ 1,368 مليون ريال باسم الاتصالات السعودية.



أطراف الصفقة: