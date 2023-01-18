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وتمكنت الأمانة العامة من حصولها على اعتماد الأيزو في إدارة الجودة (9001ISO)، واعتماد الأيزو في رضا العملاء (10002ISO)، وذلك بعد انتهاء الجهة المانحة من أعمال المراجعة والتأكد من امتثال الأمانة العامة لكامل الإجراءات المتبعة في تطبيق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.وتعتزم الأمانة مواصلة رحلة التطوير من خلال المبادرات والمشاريع النوعية التي ترفع مستوى التميز المؤسسي والجودة في أعمالها.
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