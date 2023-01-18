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وتسلم المحافظ خلال اللقاء تقريرا تضمن جهود الشركة خلال الحالات المطرية التي شهدتها محافظة جدة أخيرا، والدعم الذي قدمته بالتعاون مع أمانة جدة، والأوضاع التشغيلية لشبكات المياه والصهاريج للأحياء المخدومة بالشبكات، والأحياء التي لم تصلها الشبكة.وأكد الأمير سعود بن عبدالله أهمية سرعة إنجاز الأعمال وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تحقيقا للمصلحة العامة.
وأشارت الشركة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الخدمية وذات العلاقة كمنظومة متكاملة هدفها خدمة سكان جدة.
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