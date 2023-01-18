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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عقد في القاهرة اجتماعا مع عدد من المستثمرين السعوديين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، وعدد من المسؤولين المصريين. وجرى استعراض عدد من التحديات والمشكلات المختلفة التي تواجه المستثمرين السعوديين والتوصل إلى استجابات وتسويات تسهم في استكمال مشروعاتهم داخل مصر. وتحدث مدبولي خلال الاجتماع عن الأهمية التي توليها بلاده للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات، مؤكدا في هذا الصدد حرصه على لقاء المستثمرين السعوديين في القطاعات المختلفة؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم. وتحدث مدبولي خلال الاجتماع عن الأهمية التي توليها بلاده للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات، مؤكدا في هذا الصدد حرصه على لقاء المستثمرين السعوديين في القطاعات المختلفة؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم.

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