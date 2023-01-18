الاقتصاد

كعملة للتداول بشكل رسمي.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك المركزي الروسي، إدراج 9 عملات، من بينها الجنيه المصري، في قائمة عملاته الأجنبية، اعتبارا من 18 يناير 2023.‏

‏وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، إنه "تم إدراج الدرهم الأوروبي والحمام التايلاندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي ولاري الجورجي والروبية الإندونيسية والجنيه المصري والريال القطري، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا".‏

وأضاف أنه ‏سيتم تحديد الأسعار الرسمية للعملات المذكورة مقابل الروبل من قبل بنك روسيا اعتبارا من 18 يناير 2023.‏

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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