رغم الظروف العالمية الصعبة.. ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية إلى 35.612 مليار دولار

الشارقة - اميمة ياسر - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه.

ويأتي هذا القرار في ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظراً للظروف العالمية، يساعد فى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الإقتصادي، حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الماضي 2022 شهد تحقيق رقم قياسي في الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار، مشيراً إلى أنه في عام 2021 تم التصدير بـ 12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار في عام 2020، مشيرا إلى تحقيق قفزة كبيرة في تصديرات الغاز، عام 2022، وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة.

من جانبه أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه برغم الظروف العالمية الصعبة، والأزمة التي شهدتها الدول المختلفة، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقماً غير مسبوق، وصل إلى 35.612 مليار دولار، بارتفاع عن العام السابق بنسبة 12%، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن إجمالى الصادرات المصرية بذلك وصلت إلى نحو 53,8 مليار دولار، وهى نقلة كبيرة للصادرات المصرية تعمل الحكومة حاليا على دعمها وتعظيمها.