شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سلاح التلميذ بقيمة 646.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية عن تنفيذ صفقة على شركة سلاح التلميذ للطباعة والنشر بحجم تداول 71.4 مليون سهم بقيمة 646.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقتين على الشركة العربية للتشطيبات والديكورات بحجم تداول 800 ألف سهم بقيمة 2.75 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 84.9 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 55 عملية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي ومؤشر إيجي إكس 70، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.049 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 946 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.1 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.18%، والعرب على 5.43%، واستحوذت المؤسسات على 31.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 54.3 مليون جنيه، 53.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 61.5 مليون جنيه، 49.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 19487 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6579 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4428 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3513 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1264 نقطة.