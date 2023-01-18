شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "الوراق الجديدة" ينظم زيارة ميدانية للمستفيدين بـ28 وحدة سكنية بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب إجراء القرعة العلنية الـ25 لتخصيص 28 وحدة سكنية بديلة بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة لمستحقيها من سكان جزيرة الوراق، نظم جهاز مدينة الوراق الجديدة، زيارة ميدانية للمستفيدين بالوحدات من أهالي جزيرة الوراق، إلى منطقة 247 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر، التي تم توفير جزء من الوحدات البديلة بها للذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.

وبدأت الزيارة بتقديم شرح وافٍ للمستفيدين، عن منطقة 247 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر التي تم تخصيص جزء من الوحدات البديلة بها، من ناحية الخدمات التي تم وجارٍ تنفيذها، ومخططات التنمية بتلك المنطقة، وذلك بحضور مسئولي جهازي تنمية مدينتي الوراق الجديدة وحدائق أكتوبر.

وتجول المستفيدون بالوحدات من أهالي جزيرة الوراق بمواقع العمارات المتواجد بها الوحدات البديلة، وأبدوا إعجابهم بالمنطقة، وطرحوا عدداً من التساؤلات والاستفسارات حول كيفية الانتقال من وإلى المنطقة المتواجد بها الوحدات، وأماكن المدارس والأسواق والمحال التجارية، وغير ذلك، والتي تمت الإجابة عليها من قبل مسئولى جهازي الوراق الجديدة وحدائق أكتوبر، بأن جميع الخدمات تم توفيرها بالمنطقة.

وفي ذات السياق، أثنى أفراد الأسر المستفيدة بالقرعة الـ25 للوحدات البديلة بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، على أماكن الوحدات من ناحية المسطحات الخضراء والخدمات وجودة الطرق، وسهولة الوصول إلى العمارات بخلاف ما كانوا عليه خلال إقامتهم بجزيرة الوراق، كما التقطوا الصور التذكارية.

وأشار المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، إلى أن هذه هي القرعة الخامسة والعشرون لمحور الوحدات البديلة لأهالي الوراق وتم التعامل حتى الآن على ملفات 334 اسرة ممن وافقوا على خيار الوحدات البديلة، لافتاً إلى أنه سيتم إجراءات تسليم تلك الوحدات، وسيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان.

وأضاف المهندس أسامة شوقي: تم إجراء القرعة العلنية على الوحدات الأولي بمدينة حدائق أكتوبر، تلا ذلك الاقتراع على الوحدات السكنية البديلة بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث اقدم المستفيدون بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها تفاصيل تشمل أرقام الوحدات والعمارات، وعقب ذلك تسلموا خطابات التخصيص، مضيفاً ان الوحدات البديلة بمساحة 90 متراً مربعا نموذج 3 غرف وصالة، وتم التأكيد على تلافي اي ملاحظات بالوحدات أثناء التسليم.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، أنه جار تنفيذ عدد من الأبراج السكنية (الإسكان البديل) بمدينة الوراق الجديدة بنسب تنفيذ متقدمة، لمن يرغب من السكان فى العودة إلى الجزيرة بعد تطويرها، بجانب تنفيذ مختلف الأعمال لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث بها، من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، والتي تتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.