شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك اليوم الأربعاء 18-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الاربعاء 18-1-2023، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.037 جنيه للشراء، و8.063 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.026 جنيه للشراء، و8.036 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 8.026 جنيه للشراء. 8.036 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 8.037 جنيه للشراء. 8.063 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 8.038 جنيه للشراء. 8.059 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 8.05 جنيه للشراء. 8.09 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.067 جنيه للشراء. 8.086 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس 8.019 جنيه للشراء. 8.059 جنيه للبيع.