شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18-1-2023 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18-1-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 93.05 جنيه للشراء، و96.731 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 91.89 جنيه للشراء، و98.145 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 96.529 جنيه للشراء، و97.013 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

96.529جنيه للشراء.

97.013جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

93.05 جنيه للشراء.

96.731 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

93.024 جنيه للشراء.

96.731جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

91.89جنيه للشراء.

97.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

93.141جنيه للشراء.

97.058جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

93.841جنيه للشراء.

97.058جنيه للبيع.