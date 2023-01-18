زيادة أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات، اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه مساء أمس، على الرغم من انخفاض المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1193 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1534 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1790 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2046 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 14320 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 1905 دولارات للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.19%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.