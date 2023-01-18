سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 29.53 جنيه للشراء، و 29.63 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، 29.43 جنيه للشراء، و 29.53 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 29.43 جنيه للشراء، و 29.53 للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 29.53 جنيه للشراء، و 29.63 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، 29.50 جنيه للشراء، و 29.60 للبيع.

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 29.50 جنيه للشراء، و 29.60 للبيع.

وفي بنك البركة، سجل سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 29.45 جنيه للشراء، و 29.55 للبيع.

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 29.53 جنيه للشراء، و 29.63 للبيع.

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 29.70 جنيه للشراء، و 29.80 للبيع.

وحقق سعر الدولار في المصرف المتحد، 29.48 جنيه للشراء، و 29.58 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، 29.53 جنيه للشراء، و 29.63 للبيع.

وقدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 29.70 جنيه للشراء، و 29.80 للبيع.