شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: سيارات متنقلة بالمحافظات لتقديم الدعم الفني والتسجيل بالفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن بدء حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني للممولين وتيسير تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت مصلحة الضرائب، ستتواجد السيارات أيام الأربعاء والخميس 18 و19 يناير 2023 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء بالمحافظات التالية:

محافظة الاسكندرية

بالمنشية مسجد القائد إبراهيم .

محافظة الجيزة

بالتوثيق النموذجي خلف الحصري .

محافظة القليوبية

ببنها كورنيش النيل أمام مبنى المحافظة .

محافظة القاهرة

يوم الأربعاء 18 يناير 2023 أمام مبنى الخزانة .

يوم الخميس 19 يناير 2023 بــ 1173 عمارات أغاخان بجانب مطعم الشبراوي .