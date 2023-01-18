شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تسليم قطعة أرض بـ"الشيخ زايد" لإنشاء مجمع محاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم إنهاء إجراءات تسليم قطعة أرض بمساحة حوالي 18800م2 بما يزيد على 4 أفدنة وذلك بنظام نقل الأصول، لوزارة العدل لإنشاء مجمع محاكم بالمدينة، وذلك في ضوء موافقة السلطة المختصة على تخصيص قطعة الأرض.



وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم إنهاء إجراءات معاينة وتسليم قطعة الأرض، بحضور مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، والمستشار شريف محمد العقبى، رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، والمستشار محمود عبد العال، العضو الفني بهيئة أبنية المحاكم، ومسئولي ومفوضي وزارة العدل، موضحاً أن قطعة الأرض تقع بأحد المواقع الهامة بالمدينة جنوب طريق الواحات بجوار الجامعة التكنولوجية وأمام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA .

وفي سياق متصل، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه فى ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض لإقامة توسعات لمستشفى الشروق العام فقد قام جهاز المدينة بإنهاء إجراءات تسليم الأرض، موضحاً أن قطعة الأرض تم تخصيصها بجوار المستشفى القائمة بمساحة (6907م2) بغرض إقامة توسعات تستوعب الزيادات السكنية لتكون المساحة الإجمالية (11725م2).

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أنه تم تسليم قطعة الأرض بنظام نقل الأصول لصالح وزارة الصحة، دعماً للمنظومة الطبية بالمدينة، مضيفاً أنه يعمل بالمدينة 5 مراكز طبية حكومية أخرى .

وأكد أنه تم تيسير إجراءات التسليم نظراً لأهمية النشاط كونه خدميا مهما، ولما له من مردود إيجابى يسهم فى النهوض بالمنظومة الطبية بمدينة الشروق، لافتاً إلى أنه حضر إجراءات التسليم المهندس طارق يوسف، نائب رئيس الجهاز للمشروعات، والمهندس محمد العزازى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومسئولو الجهاز، وعن المنطقة الطبية الدكتورة نيرفانا سعد، مدير المنطقة الطبية، والدكتور وليد رياض، مدير مستشفى الشروق العام.