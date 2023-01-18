شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ4 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات وزارية لإزالة التعديات الواقعة على قطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومخالفات بناء داخل كردون أجهزة مدن ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – السويس الجديدة – بدر – بني سويف الجديدة).

وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة المظاهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقطعة أرض سكنية " فيلا " بقرية سياحية تابعة لولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء حمام سباحة بدون ترخيص، وإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل حدود ولاية جهاز مدينة السويس الجديدة، والمتمثلة في بناء برجولة وغرف ومبنى مفتوح بسور وقطعة أرض محاطة بسور بدون الحصول على ترخيص، وإزالة مخالفات البناء المقامة بقطعتي أرض بمنطقتين سكنيتين وقطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، والمتمثلة في بناء أسوار وسلم وردود، وغير ذلك، وإزالة مخالفات البناء الواقعة بـ4 قطع أراضٍ سكنية بمنطقة ابني بيتك بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أسقف وأعمدة خرسانية لردود بأدوار أرضي وأول وثانٍ علوي بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة للقطع.

وطبقاً للقرارات تتولى أجهزة تنمية مدن القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي والسويس الجديدة وبدر وبني سويف الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.