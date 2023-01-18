شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القابضة المعدنية: تعاون مع قطاع الأعمال لاستكمال تعديل لائحة الموارد البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ، إن هناك تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام ومختلف النقابات العامة ؛لبحث كافة المقترحات المتعلقة بتعديلات لائحة الموارد البشرية ،والتي أرسلتها الوزارة مؤخرا للنقابات العامة للنظر فيها ومناقشتها مع مختلف اللجان النقابية .

وأجرت وزارة قطاع الأعمال العام بعض التعديلات على لائحة الموارد البشرية ؛بما يحافظ على مستحقات العاملين ويحسن من الأداء وارسلتها إلى النقابات العامة تمهيدا للتوافق عليها قبل إصدارها وتنفذيها رسميا .

أضاف خالد الفقى ل" الخليج 365" انه عقد اجتماعا مع رؤساء النقابات التابعة ،وتم مناقشة مختلف المقترحات المتعلقة باللائحة ، حيث دارت نقاشات حول أجور العاملين والمزايا التي يحصل عليها العاملون في الشركات وأنظمة الحوافز وغيرها ، موضحا إنه تم الاتفاق على عدم الانتقاص من أي من حقوق العاملين التي يحصلون عليها حاليا خلال تطبيق اللائحة الفترة المقبلة ،وهذا هو الأساس ولا سيما أن العامل هو أساس تحسين الأداء في المصانع والشركات المختلفة ، مشيدا بتوجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام في هذا الشأن وكذلك في زيارته المتعددة للمصانع ومتابعتها ميدانيا.