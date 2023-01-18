شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 17-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 17-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وآسيك للتعدين-اسكوم، وبى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية، واراب للتنمية والاستثمار العقارى، والأهلى للتنمية والاستثمار.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.58%، والعرب على 7.92%، واستحوذت المؤسسات على 29.57% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.42%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 116.3 مليون جنيه، 125.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 147.2 ألف جنيه، 160.3 مليون جنيه، 51 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 15981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 19594 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 6577 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 2962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4431 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3507 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتى العربية لإدارة وتطوير الأصول، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 250 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 4.8 مليون سهم، وباعت إدارة شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقارى، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمسنوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وبى انفستمنتس القابضة، عدد 122.3 ألف سهم، 64 ألف سهم، 234 سهم، 352.7 ألف سهم، 221.9 ألف سهم، 2 مليون سهم، 60 ألف سهم، 10440 سهم، مليون سهم، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 128 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسى بشركة مستشفى النزهة الدولى 146.7 ألف سهم.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى عدد 55.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالى نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.16% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 807.4 ألف سهم وبذلك تصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة إلى 4.51%.

سيدبك

أعلنت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات-سيدبك، موافقة مجلس الإدارة على الموازنة التشغيلية عن العام المالى 2023، وتوقعت الشركة تحقيق إيرادات 9.4 مليار جنيه، بمجمل ربح مستهدف 1.5 مليار جنيه، وصافى ربح بعد الضريبة 889.6 مليون جنيه.

بى انفستمنتس القابضة

أعلنت شركة بى انفستمنتس القابضة، عن ارتفاع القيمة النهائية لبيع شركة جيزة سيستمز إلى الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات-إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية- من 119 مليون دولار إلى 128 مليون دولار بعد مراجعة رصيد رأس مال العامل، وصافى النقدية لشركة جيزة سيستمز.