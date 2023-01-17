شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية بين «السعودية» و«سار» لتقديم أسعار خاصة على تذاكر قطار الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الخطوط السعودية والخطوط الحديدية السعودية «سار» اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين للارتقاء بالخدمات المقدمة، كما أنها تعتبر المرحلة التالية لمذكرة التفاهم التي سبق وأن تم إبرامها في وقت سابق تمهيدا لتوسيع نطاق الشراكة ولتكون المظلة الشاملة التي سيتم على ضوئها تقديم العديد من الخدمات والمبادرات النوعية بما يسهم في تطوير تجربة السفر.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للحج والعمرة عامر آل خشيل ونائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة المهندس ريان الحربي، سيحصل الضيوف على أسعار خاصة لتذاكر القطار إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما سيتم في مرحلة أخرى من العام الجاري ربط أنظمة الحجوزات للطيران والقطار معاـ حيث ستظهر محطة مكة المكرمة ضمن قائمة المحطات أثناء إجراء الحجز وبالتالي سيتمكن الضيوف من إصدار بطاقتي الصعود للطائرة والقطار في آن واحد سواء عبر الموقع وتطبيقات الهواتف الذكية وكذلك عبر مكاتب المبيعات.

وستضاف هذه الخدمة إلى باقة الخدمات المتكاملة التي تقدمها «السعودية» لضيوف الرحمن سواء ما يتعلق منها بالخدمات الذاتية لإنهاء إجراءات السفر أو في المطارات من خلال حشد كافة الطاقات البشرية والآلية أو على متن الطائرات بتوفير أجواء إيمانية في رحلتهم لأداء المناسك.

وأشار آل خشيل إلى أن الاتفاقية تتواكب مع ما تسعى له «السعودية» من حرص على تحسين وتطوير تجربة السفر للضيوف، كما أن المرحلة القادمة سيتم من خلالها الاستثمار الأمثل للتقنية وذلك بتوفير حلول رقمية تلبي احتياجات ضيوف «السعودية» وقطار الحرمين وتختصر وقتهم وجهدهم في إنهاء إجراءات السفر ولتسهيل رحلاتهم بين كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أن مخرجات الشراكة تتوافق مع توجيهات الدولة ـ رعاها الله ـ التي تحرص على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، إذ يعتبر قطار الحرمين السريع أحد منتجات موقع الخطوط السعودية المخصص للعمرة.

وأوضح الحربي أن اتفاق التعاون بين «سار» و»السعودية» سيسهم وعلى نحو فاعل في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، من خلال رفع مستوى تكاملية خدمات السفر المقدمة لهم، مؤكدا بأن هذه الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المبذولة بهدف تعزيز الارتقاء بمنظومة الخدمات التي يقدمها قطار الحرمين السريع للمسافرين من خلال توفير وسائل حجز متنوعة وذلك عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتفعيل الأمثل لوسائل التقنية الحديثة.