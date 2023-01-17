«هدف» يدعم توظيف 400 ألف مواطن بالقطاع الخاص في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن إسهامه في دعم توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة عبر برامجه ومبادراته للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2022.

وقال مدير عام الصندوق تركي الجعويني «إن الصندوق يعمل وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل»، مضيفا «إن الصندوق شهد خلال العام الماضي العديد من التحولات التي جاءت انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الاستثمار في رأس المال البشري».

وأوضح أن تنامي أعداد من تم دعم توظيفهم واستفادتهم من خدمات وبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، يأتي ضمن جهود الصندوق في تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبة للتطورات ومراعاة للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجه إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.

وذكر الجعويني أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال العام الماضي تجاوز 1.49 مليون مستفيد ومستفيدة، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدات من خدمات الصندوق خلال ذات العام 138 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين خلال العام الماضي بلغت 6 مليارات ريال.

دعم «هدف» خلال 2022:

