شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السياحة" بنسبة 2.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.7%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.4%، وصعد قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، 1.1%، على التوالي.

وقفزت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية، والموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، 1%، 0.6%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.58%، والعرب على 7.92%، واستحوذت المؤسسات على 29.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 116.3 مليون جنيه، 125.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 147.2 ألف جنيه، 160.3 مليون جنيه، 51 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 15981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 19594 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 6577 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 2962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4431 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3507 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.