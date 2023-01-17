شكرا لقرائتكم خبر 300 منشأة تتقدم لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة بزيادة 105% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنِ عبدالعزيز، ونيابة عنه، حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، مساء أمس الأول، حفل الدورة السادسة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وفعاليات الملتقى السادس لأفضل ممارسات الجودة والتميز المؤسسي التي تقام تحت شعار «التميز سعي للعالمية» يومي 17 - 18 يناير الجاري.

ونوه الأمير فيصل بن بندر بالتنافسية العالية بين القطاعات المشاركة على المستوى الحكومي والخاص والقطاعات غير الربحية، والاستحقاق للفائزين بالجوائز، وقال «هذه العطاءات جاءت بفضل الله جل وعلا ثم بالتوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - في تقديم الدعم والمساعدة؛ لتحقيق التميز المؤسسي والوصول لمستويات عالمية».

من جهته قال وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة الدكتور ماجد القصبي، «إن عدد المتقدمين لهذه الجائزة بلغ أكثر من 300 منشأة بزيادة 105%عن الدورة السابقة؛ مما يعكس إقبالا ملحوظا من المنشآت الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي في تبني معايير الجودة والتميز المؤسسي».

وأكد القصبي، أن التحول غير المسبوق الذي تشهده المملكة في المجالات والأنشطة كافة، هو أحد ثمار رؤية المملكة 2030 التي جعلت التميز المؤسسي والجودة والإتقان هدفاً أساسياً وثقافة عمل للارتقاء بتنافسية المملكة، والوصول للعالمية.

وأوضح أن المنتجات الوطنية اليوم تحظى باعتراف عالمي، وبلغت نسبة النمو في المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية خلال عام 2022 نحو 29% بأكثر من 138 ألف منتج في 35 دولة حول العالم.

وذكر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأمين العام للجائزة الدكتور سعد القصبي، أن الـ300 جهة التي تقدمت لهذه الدورة، استكملت منها 96 جهة تقرير المشاركة وتأهلت للتقييم المكتبي والميداني، وفازت منها 15 جهة بالمستويين الذهبي والفضي.

وأشار إلى ارتفاع عدد المقيمين المشاركين في نشاطات التقييم في هذه الدورة بنسبة 27% مقارنة بـعدد المقيمين المشاركين في الدورة الخامسة ليصل إلى 86 مقيِّماً، كما تضاعفت مشاركة المقيِّمات السعوديات في هذه الدورة بنسبة 100% عن عدد المشاركات في الدورة السابقة ليصل مجموع عدد المقيمات السعوديات المشاركات في نشاطات التقييم 19 مشاركة.

الجهات الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السادسة:

فئة الوزارات







درع المستوى الذهبي لوزارة الصحة تسلمه الوزير فهد الجلاجل



درع المستوى الفضي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسلمه نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله أبو ثنين



درع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المستوى الفضي، تسلمه نائب الوزير هيثم العوهلي



درع المستوى الفضي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسلمه الوزير ماجد الحقيل



فئة المنشآت التابعة للوزارات





درع المستوى الذهبي لصندوق التنمية الصناعي السعودي تسلمه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل



فئة الهيئات والمؤسسات





درع المستوى الفضي لمجلس الضمان الصحي التعاوني تسلمه الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب الغامدي



درع المستوى الفضي لبنك التنمية الاجتماعية تسلمه الرئيس التنفيذي إبراهيم الراشد



درع المستوى الفضي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسلمه الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس



فئة المنشآت الصحية الحكومية





درع المستوى الفضي لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تسلمه المدير التنفيذي للشؤون الإدارية اللواء الدكتور سعود الشهري



درع المستوى الفضي لمدينة الملك فهد الطبية تسلمه المدير العام التنفيذي الدكتور فهد الغفيلي



فئة المنشآت الإنتاجية الكبيرة





درع المستوى الفضي لشركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات تسلَّمه الرئيس التنفيذي المهندس منصور القسومي



درع المستوى الفضي لشركة صدارة للكيميائيات تسلَّمه الرئيس التنفيذي المهندس يحيى أبوشال



فئة المنشآت الخدمية الكبيرة





درع المستوى الفضي للبنك السعودي للاستثمار تسلَّمه الرئيس التنفيذي فيصل العمران



فئة غير الربحي





درع المستوى الفضي للمعهد الوطني للتدريب الصناعي تسلمه المدير العام وليد الخضير



فئة الجمعيات الخيرية