شكرا لقرائتكم خبر المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان مسرعات أسواق الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، رئيس مجلس إدارة هيئة البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله السواحة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، مع رئيس المنتدى بورغي برينده، خطاب نوايا لإطلاق مسرعات «أسواق الغد»، لتسهم في تعزيز الابتكار في المملكة، حيث ستحدد هذه المسرعة التي تبلغ مدتها 18 شهرا الأسواق الاقتصادية الواعدة في المستقبل، مما يساعد المملكة على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح بيئة محفزة للابتكار.

وسيعمل خطاب النوايا على دعم تطوير المبادرات لتعزيز شبكة عالمية للمعرفة وتبادل الخبرات وربط الخبراء وشركاء المعرفة من القطاعين العام والخاص، وسيساعد في التعرف على الأسواق الواعدة الجديدة التي لديها القدرة على المساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي الذي تعمل عليه المملكة، وتحديد أفضل الاستراتيجيات لإطلاق العنان لتنمية هذه الأسواق.

وشارك وفد رفيع المستوى من المملكة باجتماع مع قيادات عالمية في اليوم الأول لمنتدى دافوس، ضم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، مع المؤسس ورئيس مجلس الإدارة للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، لاستكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسلط الوفد السعودي الضوء خلال الاجتماع على دور المملكة كشريك ريادي في « global metaverse village» خلال المنتدى، والتي ستعزز الاستفادة من «ميتافيرس» لتعزيز تعاون المجتمع الدولي، حيث تنوي المملكة بناء منزل في هذه القرية لفتح الأبواب للفرص والاستثمارات، وتعاون الجهات الوطنية ذات العلاقة مع الجهات العالمية.

كما ستكون وسيلة لحضور الفعاليات والتفاعل مع الناس ومشاركة المعرفة والإعلانات المهمة، إضافةً إلى الإعلان عن أن أرامكو السعودية هي أول جهة من القطاع الخاص في المملكة تبني منزلا في « global metaverse village».

وتناول الاجتماع أيضا الاستثمار في التقنية الخضراء، وكذلك الاستثمار في المرأة والشباب الذين يعتبرون عوامل تمكين فعالة في جهود العمل المناخي، كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في المشاريع التي تم إطلاقها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، بالإضافة إلى ذلك، تطرق الوفد السعودي إلى مستقبل صناعة التعدين في المملكة والفرص المستقبلية الواعدة لا سيما مع الطلب المتزايد على المعادن، وأهمية الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الخضراء.